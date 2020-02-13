Иглесиас и Курникова опубликовали фото ребенка из родильной палаты

13.02.2020, 22:31, Новости дня

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Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и ее супруг, испанский певец Энрике Иглесиас, поделились снимками новорожденного ребенка.

На своей странице в Instagram зарубежный исполнитель опубликовал фотографию, на которой держит малыша. Судя по цвету бантика на голове новорожденного, это девочка. Энрике Иглесиас подписал снимок словами: "Мой солнечный свет". Также он добавил дату рождения ребенка — 1 января 2020 года. Более месяца звездной паре удавалось скрывать пополнение в семье.

Анна Курникова, в свою очередь, также опубликовала два снимка с малышом. На одном из них бывшая теннисистка прижимает к себе ребенка. Первый пост сопровождает та же самая надпись, что и у Иглесиаса. Вторая фотография демонстрирует семейную идиллию — папа целует маму в лоб, пока та держит малыша.

 

 

 

 

 

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01.30.2020

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:42 PST

Появившийся на свет ребенок — третий в звездной паре. Курникова и Иглесиас уже воспитывают сына Николаса и дочь Люси. О появлении в семье очередного ребенка проболтался в радиоэфире брат певца, Хулио Иглесиас-младший.



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Иглесиас и Курникова опубликовали фото ребенка из родильной палаты

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