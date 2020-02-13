Вода для Крыма в обмен на компромисс по Донбассу: что сказал Арахамия?

13.02.2020, 22:31, Новости дня

КИЕВ – В Украине обсуждают слова одного из политиков о возможности и последствиях возобновления водоснабжения Крыма в обмен на деоккупацию Донбасса.

Острую дискуссию в обществе вызвали слова народного депутата, председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что он бы пошел на то, чтобы дать воду в Крым в обмен на отвод войск на Донбассе. Цитаты из его высказывания приводит 11 февраля сайт Крым.Реалии – Украинской службы «Радио Свобода».

«Моя личная позиция, если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, ну, я буду считать это достаточным компромиссом. Потому что в Крыму будут пользоваться водой граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят со всеми своими военными формированиями в Ростов, мы устанавливаем контроль за нашей границей и за это нужно подать воду в Крым, я бы на такое пошел», – сказал Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

«Категорически против» такой инициативы выступил Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Его члены приняли рекомендацию о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

«Мы категорически против любой помощи агрессору. Согласно Женевской конвенции, документов ООН, обеспечение всем необходимым оккупированных территорий является ответственностью агрессора. И, тем более, речь идет в первую очередь о технической воде для предприятий, в том числе военных. Поставлять (воду) и помогать им – это какая-то бессмыслица и вообще шаг к легализации этой аннексии и оккупации. Мы категорически против этого», – об этом Крым.Реалии сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, данная рекомендация имеет политические последствия.

«Это позиция комитета Верховной Рады. Но учитывая, что эту тему в последнее время активно продвигают отдельные депутаты, в частности председатель фракции «Слуга народа», мы думаем, что это важно и ее важно учитывать», – считает Алексей Гончаренко.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Арахамия пояснил свои слова

Позже Давид Арахамия на своей странице в Фейсбуке объяснил слова о воде, которые «наделали много шума».

«[…] Мои вчерашние слова о воде наделали много шума и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было. Понимаю, что мы живем в эпоху пост-правды, поэтому хочу рассказать обо всем по порядку. В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о возобновлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной – Автономная республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами», – подчеркнул народный депутат Давид Арахамия.

Он отметил, что вопрос компромиссов – очень сложен для нашего общества.

«Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности», – заметил Давид Арахамия.

Никакой помощи агрессору нет

Политолог Антон Кучухидзе считает, что недавние декларации по «крымскому вопросу» со стороны представителя провластной коалиции следует рассматривать как своего рода пробный шар.

«Власть, независимо от фамилии, если кто-то в ней думает о сдаче Крыма – но ее объективно сметут. Никакой сдачи Крыма нет, но, очевидно, что они меняют риторику для того, чтобы добиться какого-то результата. В отношении этого заявления господина Арахамии – как показывает практика последних 2-3 месяцев, когда Арахамия делает политические заявления, то это больше идет зондирование общественного мнения и делают замеры», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он подчеркивает, что Давид Арахамия не отвечает за внешнюю политику Украины, не является участником переговоров ни по Минскому, ни по Нормандскому формату, и не участвует в двухсторонних коммуникациях с Россией.

Очевидно, что подобного рода заявления, продолжает политолог, следует рассматривать в ключе желаний украинской власти «выторговать определенные преференции и усадить Россию за стол переговоров».

«Россия вообще отказывается говорить по Крыму, но может такая риторика сможет усадить ее за стол переговоров – России реально нужна днепровская вода и на полуострове есть серьезные проблемы с недостачей этой воды. Однако, наши западные партнеры, когда мы объявили блокаду по гуманитарному аспекту, заявляли, что не должно быть блокад гуманитарного характера», – считает Антон Кучухидзе.

По его словам, Европейский Союз и Соединенные Штаты прикладывают достаточно санкционных экономических усилий.

«Украинские интересы новой властью не сдаются. Все хотят, чтобы завтра уже вернули наши территории, но нужно понимать, что русские тоже торгуются и пытаются и лицо сохранить, и чтобы этот процесс не выглядел проигрышем», – отмечает Антон Кучухидзе, отмечая, что назначение нового главы офиса президента направлено на укрепление украинской позиции в переговорах с Россией.

Взаимоисключающие вещи: выборы на Донбассе, паспорта России

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов отмечает, что любая попытка сотрудничества с представителями российской власти в Крыму ставят под сомнение международные усилия не признания аннексии полуострова.

«Есть международные решения о том, что Крым аннексирован и оккупирован. Согласно международному праву, именно оккупант должен нести ответственность за ситуацию на полуострове, подавать воду населению. Если Украина начнет поставлять воду, с кем ей придется подписывать договор? С местными организациями. Значит, что в таком случае Киев признает аннексию полуострова и юридические лица, которые действуют в рамках российского законодательства», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что этот момент – юридическое признание действия российских законов на полуострове для России более важен, чем решение проблем с водой.

«Конечно, без воды сложно превратить Крым в непотопляемый авианосец и содержать там огромную военную базу», – утверждает Александр Леонов.

На уточняющий вопрос – произошли ли изменения в украинской внешней политике за последнее время, он отвечает утвердительно.

«Изменения существуют. Мы видим, что Украина в одностороннем порядке идет на уступки, например, при разведении войск. Даже на тех участках, где это произошло, уже очевидно, что договоренности не прекращаются. Россия продолжает выдавать свои паспорта на временно оккупированных территориях, а Украина устами президента Зеленского говорит о возможности проведения выборов на этих территориях. Это взаимоисключающие друг друга процессы», – отмечает Александр Леонов.

Политолог утверждает, что украинская власть смягчила свою позицию по отношению к России, готова экспортировать электроэнергию, обсуждает возможность обмена подачи воды в Крым.

«Как минимум, мы слышим подобные заявления, и они обсуждаются в обществе, политиками и экспертами», – утверждает Александр Леонов.

Резонансное заявление

По данным информационного агентства «Интерфакс-Украина», новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что планирует обсудить с главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией резонансное заявление последнего о возможности возобновления подачи воды во временно оккупированный Крым.

Он также заявил 12 февраля 2020 года, что сам он этот вопрос с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком не обсуждал.

«Что касается заявления Давида Арахамии, вчера был такой сложный день, я мог вчера только прочитать об этом в Интернете. Поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии», – сказал он на брифинге 12 февраля в Офисе президента.

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с Козаком вопрос возобновления поставок воды в оккупированный Крым, Ермак сказал: «Нет. Никогда», сообщает «Интерфакс-Украина».