Чемпионат КХЛ. «Авангард» победил на своем льду «Адмирал»

13.02.2020, 22:30, Новости дня

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Омский "Авангард", принимающий соперников на подмосковной "Балашиха-Арена", в рамках очередного тура регулярном Континентальной хоккейной лиги играл против "Адмирала" из Владивостока. "Ястребы" оказались сильнее, забросив пять шайб, а пропустив две – 5:2.

В первом периоде игра была достаточно равно и на гол "ястреба" Макмиллана гости ответили точным броском Воронина. Команды обменялись голами и в первой половине второго периода (Бек – Мерескин). Но в его концовке Семенов и Широков сделали разницу "+2" в пользу "Авангарда". В третьем тайме счет долго не менялся, гости сняли вратаря и пропустили шайбу от Шумакова в пустые ворота.



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Чемпионат КХЛ. «Авангард» победил на своем льду «Адмирал»

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