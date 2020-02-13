Прокуратура начала проверку отказа женщине в выплате денег из-за неудачных родов

13.02.2020, 22:30, Новости дня

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Прокуратура начала проверку по публикациям о том, что женщине из Астрахани было отказано в выплатах на первого ребенка из-за двух неудачных родов.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин написал на своей странице в Facebook, что узнал об этой истории от самой женщины во время приема. По его словам, третьи роды у нее были успешны, а по двум первым местные власти отказали женщине в государственных выплатах, мотивируя это тем, что первые двое детей не выжили.



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Прокуратура начала проверку отказа женщине в выплате денег из-за неудачных родов

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