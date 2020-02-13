Объявлены сроки запуска в РФ нового Haval H5

13.02.2020, 22:30, Новости дня

Уже в первом квартале нынешнего года начнется серийный выпуск нового китайского кроссовера Haval H5.

Известно, что сборкой указанной модели займутся специалисты отечественной производственной площадки в Туле. Кроме того, в компании анонсировали, что уже к лету 2020 года данный автомобиль может появиться в продаже у местных дилеров. Некоторые эксперты указали, что новый кроссовер станет прямым конкурентом для российского внедорожника УАЗ Патриот.

К настоящему времени с конвейера уже вышли несколько пробных экземпляров, которые подтвердили готовность линии к последующим продажам модели на российском рынке. Остальные подробности будут известны несколько позже, когда состоится важный этап сертификации в России.



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Объявлены сроки запуска в РФ нового Haval H5

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