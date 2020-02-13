Мнение: Графики и вопросы

13.02.2020, 22:29, Разное

Данные официально китайской статистики ранее практически идеально ложились в график квадратичной зависимости. Видимо, отклонения от реальности стало слишком заметным, пришлось проводить сегодняшнюю корректировку. Возникает вполне резонный вопрос — если врали до этого, то где гарантия, что говорят правду сейчас?

И еще один график. Дорожный трафик в Пекине сегодня по сравнению с тем же днем год назад.

Утренний и вечерний трафик в Пекине (начало и конец рабочего дня) составляли сегодня 11% сегодня против 62% год назад, вечерний — 16% против 67% в прошлом году. Данные с сервиса Тамтам.

До восстановления сколь-либо нормальной ситуации, похоже, далеко. И сегодня — формально обычный рабочий день. Который, похоже, совсем не рабочий.

Кстати, падение транспортного сообщения по всему Китаю означает резкое падение спроса на топливо Логистический период между поставкой нефти в страну и проводом ее по всей технологической цепочке — примерно 2-3 месяца. Сегодняшний бензин — это нефть, ввезенная в Китай примерно в декабре. Какое-то время заводы будут перерабатывать нефть, завезенную ранее, однако топливные хранилища при таком темпе потребления будут переполнены очень скоро (если это уже не произошло), а значит — сокращение импорта нефти будет весьма существенным и продолжительным. Ее просто некуда будет сгружать, причем в ближайшие дни, возможно, недели.

Таможенная служба Китая отказалась публиковать статистику за январь, пообещав дать ее вместе с февральскими данными в марте. Однако уже сейчас можно говорить о масштабных падениях. Ожидается, что сокращение импорта углеводородов в Китай в первом квартале может составить не менее 25% по сравнению с прошлым годом. Если учесть, что ежедневное потребление Китая порядка 16 млн баррелей нефти, то к концу первого квартала на мировом рынке возникнет внушительный навес избыточной нефти. Та же история и с СПГ — Китай отказывается принимать контрактные объемы, мотивируя отказ форс-мажором.

Соответственно, за три месяца возникнет навес ещё и СПГ. Эти два навеса вполне способны обвалить свои рынки и цены уже к марту.

Источник: Эль Мюрид



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Мнение: Графики и вопросы

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