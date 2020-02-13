Элла Памфилова: Голосование по поправкам в Конституцию сопоставимо по стоимости с выборами президента

13.02.2020, 22:24, Новости дня

Бюджет всенародного голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим с бюджетом выборов президента, которые обошлись более чем в 14 млрд рублей. Об этом «Ведомостям» заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде — без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, но следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами», — приводит издание слова Памфиловой.

Планируется, что голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день сделают выходным. Ранее Памфилова заявила, что на него не пригласят международных наблюдателей.

Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях этих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию