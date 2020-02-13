Названы помогающие восполнить дефицит витамина D продукты

13.02.2020, 22:21, Разное

Недостаток витамина D в организме проявляется чрезмерной утомляемостью, слабостью в мышцах и ломотой в костях, учащающимися простудными заболеваниями, а при хроническом дефиците может повышаться риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор Нурия Дианова назвала продукты, с помощью которых можно восполнить недостающее биологически активное вещество.

В первую очередь специалист отметила, что для людей с дефицитом витамина D важно включать в рацион продукты животного происхождения, а вот приверженцам вегетарианского и веганского питания в этом плане сложнее. Среди продуктов обязательно должны присутствовать богатые фосфором, кальцием и микроэлементами жирные сорта рыбы, к примеру, тунец, лосось, сардина или сельдь.

Хорошим источником витамина D является говяжья печень, поэтому её следует употреблять регулярно. Необходимо есть грибные блюда, а также яичные желтки. Врач отметила, что витамин D способствует выводу из организма шлаков и помогает избавляться от избыточной массы тела, а его дефицит особенно опасен для женщин в период беременности.