Игорь Сивов избавился почти от всех вещей в гардеробе Нюши

13.02.2020, 22:21, Разное

Муж Нюши Игорь Сивов избавился почти от всех вещей в гардеробе жены. Он также выкинул почти все свои вещи после рождения дочери.
Известная певица Нюша дала интервью Сергею Косенко, где и пояснила о самых важных изменениях в семье после рождения дочери. Девочку решили назвать Симба. Пополнение в семье стало не только знаковым событием для супругов, но и началом новой жизни. Именно поэтому певица приняла решение избавиться от старых вещей в гардеробе. Супруг Игорь Сивов тоже не остался в стороне и по настоянию жены сделал то же самое. Таким образом пара выкинула около 95% всех вещей, пишет интернет-издание «Слово и Дело».

Столь необычный ход, как призналась сама Нюша, она подсмотрела у Елены Блиновской. Именно она рекомендовала так ознаменовать начало семейной жизни и рождение первенца.



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Игорь Сивов избавился почти от всех вещей в гардеробе Нюши

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