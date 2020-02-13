Беременным женщинам не рекомендуется использовать косметику с парабенами из-за повышенного риска ожирения у потомства

13.02.2020, 22:20, Разное

Парабены широко используются в косметической промышленности в качестве консервантов, защищающих продукты от заражения бактериями и другими микроорганизмами

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Неожиданный побочный эффект парабенов недавно обнаружили исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца. Изучая влияние различных факторов окружающей среды в критические периоды развития плода, специалисты выявили  положительную корреляцию между концентрациями бутилпарабена в моче матерей и более высоким индексом массы тела их детей. После детального изучения анкет этих женщин выяснилось, что почти все они использовали во время беременности кремы или лосьоны, содержащие этот парабен. Тогда специалисты решили выяснить, каким именно образом бутилпарабен способствует увеличению веса. Опыты на мышах показали, что парабены оказывают существенное влияние центр регуляции чувства голода в мозге (гипоталамусе).



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Беременным женщинам не рекомендуется использовать косметику с парабенами из-за повышенного риска ожирения у потомства

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