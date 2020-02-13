Видео: Русских и белорусов хотят поссорить

13.02.2020, 22:19, Новости дня

Бытовой конфликт в минском магазине из-за языкового вопроса пытаются сделать межгосударственным.

Теги: 

русский язык
,
Россия и Белоруссия
,
Дмитрий Бавырин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Видео: Русских и белорусов хотят поссорить

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии

30.12 / Названа дата рассмотрения дела «российского шпиона» в Австрии

27.01 / Игнатьев назвал скандал с вручением ключей «происками конкурентов»

09.01 / Сотрудник МИД Узбекистана признан виновным в госизмене и отправлен в тюрьму. Правозащитники считали обвинения «сомнительными»

19.12 / Путин: Фраза «Донбасс порожняк не гонит» хулиганская, но в душе у людей это есть. Вряд ли удастся решить проблему с помощью силовых решений

16.01 / СК решил переквалифицировать действия стрелявшего в новокузнецком суде

20.01 / Глава UFC раскрыл заработок Хабиба Нурмагомедова

03.01 / «Гретель и Гензель». Вышел трейлер экранизации известной сказки. Видео

12.12 / «Обещание молодой женщины». Вышел трейлер фильма с Маллиган. Видео

05.01 / Калифорнийский суд разрешил героям фильма «Покидая Нэверленд» подать иски к компаниям Майкла Джексона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика