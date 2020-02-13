Видео: Русских и белорусов хотят поссорить

13.02.2020, 22:19, Новости дня
Бытовой конфликт в минском магазине из-за языкового вопроса пытаются сделать межгосударственным.
Теги:
русский язык
,
Россия и Белоруссия
,
Дмитрий Бавырин
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13.02.2020, 22:19, Новости дня
Бытовой конфликт в минском магазине из-за языкового вопроса пытаются сделать межгосударственным.
Теги:
русский язык
,
Россия и Белоруссия
,
Дмитрий Бавырин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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