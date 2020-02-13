США против создания базы данных компаний, действующих на контролируемых Израилем территориях

13.02.2020, 22:14, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что Соединенные Штаты не будут предоставлять никакой информации для недавно представленной Советом по правам человека ООН базы данных компаний, работающих на территориях, контролируемых Израилем. Помпео добавил, что эта инициатива подрывает мирные усилия на Ближнем Востоке.

«Соединенные Штаты давно выступают против создания или публикации этой базы данных, – говорится в заявлении госсекретаря. – Ее обнародование лишь подтверждает неослабевающие антиизраильские предрассудки, столь распространенные в ООН… Попытки изолировать Израиль противоречат всем нашим усилиям по созданию условий, способствующих израильско-палестинским мирным переговорам, которые приведут к комплексному и устойчивому миру».



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США против создания базы данных компаний, действующих на контролируемых Израилем территориях

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