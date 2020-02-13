США ввели санкции против трех предприятий российского ВПК

13.02.2020, 22:14, Новости дня

США ввели санкции против трех российских предприятий на основании нарушения ими режима нераспространения оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Документ опубликован в Федеральном реестре США 13 февраля. Однако санкции вступили в силу десятью днями раньше – 3 февраля.

В новом санционном списке, кроме китайских, турецкой и иракской компаний, фигурируют три российских военных производителя: Кумертауское авиационное производственное предприятие, военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» и Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова в Туле.

Санкции запрещают американским государственным структурам сотрудничать с внесенными в список организациями, а им самим запрещают закупать в США военное оборудование.