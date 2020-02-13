Раскрыта новая модель Opel для России

13.02.2020, 22:14, Новости дня

В базе Роспатента появились изображения новой модели Opel, которая в скором времени может поступить на российский рынок.

Эксперты уличили на фотографиях обновленный хетчбэк Opel Corsa. Напомним, данный автомобиль в настоящее время активно продается на европейском рынке. В базовой комплектации хетчбэк оснащен 75-сильным бензиновым мотором с механической трансмиссией.

Также покупатели могут выбрать более мощную версию на 130 л.с. с турбированным агрегатом. В данном случае уже применили 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Однако в компании не забыли о дизельной модификации, которая также доступна на рынке с 1,5-литровым мотором на 102 л.с. мощности. Точные сроки выхода хетчбэка Corsa в РФ пока не названы.