Раскрыта новая модель Opel для России

13.02.2020, 22:14, Новости дня

В базе Роспатента появились изображения новой модели Opel, которая в скором времени может поступить на российский рынок.

Эксперты уличили на фотографиях обновленный хетчбэк Opel Corsa. Напомним, данный автомобиль в настоящее время активно продается на европейском рынке. В базовой комплектации хетчбэк оснащен 75-сильным бензиновым мотором с механической трансмиссией.

Также покупатели могут выбрать более мощную версию на 130 л.с. с турбированным агрегатом. В данном случае уже применили 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Однако в компании не забыли о дизельной модификации, которая также доступна на рынке с 1,5-литровым мотором на 102 л.с. мощности. Точные сроки выхода хетчбэка Corsa в РФ пока не названы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Раскрыта новая модель Opel для России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Индия отказалась от МиГ-27

03.12 / Онищенко задержали в Германии – «Схемы»

03.12 / «Полный all inclusive». Несколько дней лабрадор рассекал по Московской области на поездах

05.02 / USA Today — после победы на первых кокусах открытый гей-кандидат дал волю эмоциям

12.12 / Ректор МГЮА рассказал об итогах Всероссийского юридического диктанта

30.12 / Стали известны подробности модернизации «Суперджета»

03.01 / Зеленский получил роялти от «Квартала 95» в 5 млн гривен

07.02 / «Спуститесь с великорусского пьедестала». Кулеба назвал унизительным комментарий продюсера телеканала «1+1» об украинском языке

05.02 / Разногласия между Москвой и Анкарой из-за Сирии: шанс для Вашингтона

07.01 / Maruv обнародовала фото с голубыми волосами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика