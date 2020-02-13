Обновленный кроссовер Ford Puma ST замечен во время тестов

13.02.2020, 22:14, Новости дня

Американский автогигант Ford в настоящее время занимается тестовыми испытаниями новой модели, которую удалось запечатлеть в камуфляжной пленке.

Автолюбители указали, что речь идет о модернизированной версии кроссовера Puma ST, который обнаружен на заснеженных шведских дорогах. Для многих оказалось удивительным, что многие из элементов кузова оказались открытыми, несмотря на предусмотренные обновления. В свою очередь, под капотом кроссовера Puma ST установят 1,5-литровый бензиновый мотор на 200 л.с. мощности. Покупатели смогут приобрести модель с полным приводом и механической трансмииссией.

При таких характеристиках паркетник Puma ST сможет набрать скорость 100 км в час всего за 7 секунд. Официальная презентация нового кроссовера Puma ST состоится уже до конца нынешнего года на одной из выставок.



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Обновленный кроссовер Ford Puma ST замечен во время тестов

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