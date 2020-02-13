В Нидерландах взорвалась еще одна посылка

13.02.2020, 22:06, Новости дня

Днем 13 февраля в офисе одной из компаний в Амстердаме взорвалось доставленное письмо, сообщила пресс-служба полиции Нидерландов.

Почтовое отправление загорелось после взрыва. Один из сотрудников фирмы госпитализирован, у него отравление из-за вдыхания дыма.

В полиции отметили, что письмо было внешне похоже на те два, которые взорвались в пунктах сортировки почты в Амстердаме и Керкраде 12 февраля.

Взрывчатку рассылают по адресам коммерческих фирм в белых конвертах с двумя марками и приклеенным адресом отправителя.

Общественный вещатель Нидерландов NOS выяснил, что сегодняшний взрыв произошел в офисе банковской группы ING.

Еще одно подозрительное письмо 13 февраля обнаружили в офисе компании – разработчика программного обеспечения Unisys, который расположен в городе Лесден, информирует NOS. Взрывотехники обезвредили посылку.

По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует перечислить ему определенную сумму в биткоинах.