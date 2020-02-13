«Медузу», «Радио Свободу» и Би-би-си заподозрили в пропаганде наркотиков

13.02.2020, 22:06, Новости дня

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МВД РФ проверяет материалы "Медузы", "Радио Свободы" и Би-би-си на пропаганду наркотиков.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов.

Он также рассказал, что в 2019 году МВД вынесло 22 тысячи решений по разным ресурсам, которые были закрыты Роскомнадзором.

В свою очередь, руководитель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, "Медуза", "Радио Свобода" и Би-би-си числятся среди иностранных компаний, которые "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в России.

Пискарев подчеркнул, что среди других организаций, которые, по его мнению, ведут такую деятельность в РФ, значатся американские структуры Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд "Открытое общество", британская "Открытая Россия" и чешский "Человек в беде".



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«Медузу», «Радио Свободу» и Би-би-си заподозрили в пропаганде наркотиков

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