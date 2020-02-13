Секретарь Совбеза РФ прилетал в Оман, когда там находился Зеленский – расследование

13.02.2020, 22:06, Новости дня

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат (Оман) в ночь с 7 на 8 января, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в расследовании «Радіо.Свобода» в программе «Схемы: коррупция в деталях».

Журналистам удалось получить подтверждение информации о «московском пассажире» из двух не связанных между собой источников, в частности – в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.

Кроме того, проведенный журналистами мониторинг российских новостей за 8 января показал, что в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

«Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержалось почти на сутки», – говорится в расследовании.

В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком, никогда не общался с Патрушевым.

В Совете безопасности России заявили, что такие вопросы может комментировать только пресс-секретар Патрушева, который не отвечал на звонки журналистов.

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги».

В ОПУ 5 января проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.

12 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Зеленского не было непубличных встреч во время поездки в Оман.