КХЛ. Казахстанский «Барыс» в Москве одолел лидеров турнира из ЦСКА

13.02.2020, 22:06, Новости дня

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Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Москве, где лидеры турнира из ЦСКА принимали казахстанский "Барыс". Неожиданно для фаворита гости дали настоящий бой и вырвали победу в концовке встречи – 3:2.

Матч по сценарию получился похожим на "качели". Счет открыл армеец Толчинский на 12-й минуте, но в конце первого тайма Найт восстановил равновесие. Во втором периоде уже гости вышли вперед – отличился Виделль. Но в начале третьей 20-минутки Дальбек снова сделал счет равным. Решающий гол на счету Дитца. Он отличился на 52-й минуте и в оставшееся время хозяева так и не смогли "качнуть" игру в свою сторону.



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КХЛ. Казахстанский «Барыс» в Москве одолел лидеров турнира из ЦСКА

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