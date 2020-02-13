Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана

13.02.2020, 22:06, Новости дня

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Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий американского президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном. За нее положительно проголосовали 55 сенаторов, 45 оказались против.

Ранее палата представителей уже приняла аналогичную резолюцию, но она не имеет силы закона. Текст, принятый американским сенатом, отличается по структуре и тексту, но вряд ли увенчается успехом, поскольку Трамп не будет ее одобрять. Лидер США уже раскритиковал резолюцию, поскольку считает ее попыткой демократов помешать республиканцам. Трамп отметил, что сейчас не время проявлять слабость.

Документ внес на рассмотрение демократ Тим Кейн. Согласно тексту резолюции, Дональд Трамп обязан прекратить все враждебные действия, которые направлены против Ирана, в течение тридцати дней, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты от Демократической партии удвоили усилия, направленные против иммиграционной политики Трампа.



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Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана

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