София Ротару отказывается перед концертами от жаренного и мясного

13.02.2020, 22:04, Разное

Популярная исполнительница София Ротару отказывается перед концертами от жаренных и мясных блюд. Она активно употребляет здоровую пищу и много зелени.

Рационом известной певицы поделился концертный директор Сергей Лавров. В обычное время, исходя из его слов, София Ротару не против сладких десертов и никогда не отказывает себе в удовольствии полакомиться её любимой жаренной картошкой. Несмотря на такую страсть, перед важными выступлениями она приходит на сбалансированную и здоровую диету, пишет интернет-издание «Телепрограмма». Из рациона убираются все жаренные и мясные блюда. Туда же отправляются и десерты.

Такие ограничения связаны, в первую очередь, с необходимостью повысить уровень выносливости. Во время концертной программы нужно много и активно двигаться. Вероятнее всего именно благодаря такой сбалансированной диете София Ротару в свои 72 года способна проводить многочасовые концерты практически без отдыха.