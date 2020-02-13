София Ротару отказывается перед концертами от жаренного и мясного

13.02.2020, 22:04, Разное

Популярная исполнительница София Ротару отказывается перед концертами от жаренных и мясных блюд. Она активно употребляет здоровую пищу и много зелени.
Рационом известной певицы поделился концертный директор Сергей Лавров. В обычное время, исходя из его слов, София Ротару не против сладких десертов и никогда не отказывает себе в удовольствии полакомиться её любимой жаренной картошкой. Несмотря на такую страсть, перед важными выступлениями она приходит на сбалансированную и здоровую диету, пишет интернет-издание «Телепрограмма». Из рациона убираются все жаренные и мясные блюда. Туда же отправляются и десерты.

Такие ограничения связаны, в первую очередь, с необходимостью повысить уровень выносливости. Во время концертной программы нужно много и активно двигаться. Вероятнее всего именно благодаря такой сбалансированной диете София Ротару в свои 72 года способна проводить многочасовые концерты практически без отдыха.



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София Ротару отказывается перед концертами от жаренного и мясного

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