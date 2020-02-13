Александр Васильев в «однодневном путешествии» в Санкт-Петербурге встретился с Сергеем Пенкиным

13.02.2020, 22:04, Разное

Историк моды, искусствовед, театральный художник и декоратор интерьеров Александр Васильев поделился с Instagram-аудиторией радостными переживаниями, которые доставила ему встреча с певцом Сергеем Пенкиным. Своё пребывание в Северной столице почётный член Российской академии художеств назвал «однодневным путешествием», а собеседника – «потрясающим».

Александр Васильев поделился с Instagram-подписчиками совместной с Сергеем Пенкиным фотографией. На снимке артисты запечатлены в ресторане в обнимку. На историке моды надеты светлые брюки, бардовый свитер, коричневый пиджак. Образ коллекционер дополнил шарфом и большой брошью. Музыкант для выхода в свет надел кофту с рисунком и тёмные пятнистые брюки.

Подписчики Александра Васильева в комментариях поинтересовались, имеются ли в коллекции их кумира сценические наряды Сергея Пенкина, на что получили утвердительный ответ. Фолловеры также выразили восхищение голосом музыканта и обратились к нему с просьбой почаще радовать поклонников своими выступлениями.