Яна Рудковская нарушила диету, прописанную японскими медиками

13.02.2020, 22:04, Разное

Телеведущая Яна Рудковская нарушила диету, прописанную ей японскими медиками. Об этом знаменитость пояснила в посте на своей странице в Instagram.
Рудковская опубликовала фотографию со своим завтраком и написала, что не смогла удержаться от любимых блинчиков с творогом, которые ей нельзя употреблять. На снимке также запечатлены различные фрукты, ягоды и чай с печеньем. Знаменитость надеется, что подписчики поймут и согласятся с её решением нарушить предписанную японскими медиками диету.

Напомним, недавно Рудковская прошла тест на пищевую непереносимость. Результаты показали, что телеведущей необходимо отказаться от яиц и молочных продуктов. Знаменитость иногда делится снимками своего завтрака с подписчиками, а в этот раз она решила рассказать о нарушении своей диеты и правильного питания. Многие фанаты музыкального продюсера в комментариях поддержали ее и написали, что иногда можно побаловать себя любимыми блюдами.



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Яна Рудковская нарушила диету, прописанную японскими медиками

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