Мнение: Правительство чудаков

13.02.2020, 22:02, Разное

Вчера премьер Мишустин назначил замминистра спорта двоюродного брата Кадырова – Байсултанова. Шаг, который, скорее всего, вызовет в стране раздражение.

Впрочем, и министр спорта Матыцин тоже странный для своей должности человек – судимый.

Министр культуры Любимова, — дама малокультурная, прославившаяся майкой с матерной надписью.

Да и сам Мишустин (кстати, ростом с Путина, что важно) доверия не вызывает. Анекдотичный чиновник, отошедший, согласно объявленной версии, на пару лет в бизнес, — под «золотой дождь» в 33 млн. долларов, чтобы затем, сломя голову опять бежать от миллионов на зарплату чиновника.

Список можно продолжить. Но и сказанного достаточно.

Зачем нужны такие странные люди в правительстве? Почему нельзя его сформировать из уважаемых, серьезных людей?

Потому что тогда оно имеет шанс стать сильным. И на фоне падения доверия к Путину, сильный премьер и его команда, начав с симпатий граждан, могут со временем приобрести политическое значение, вырасти в конкурентов. Пример уже был – с премьером Примаковым.

Поэтому, чудаки в правительстве Путину необходимы. К ним, конечно, следует приложить лоббистов госкомпаний вроде Новака и, конечно, «силовой блок» вместе с МИДом – которые подчиняются лично Путину. Чтобы получился слоеный пирог.

Между прочим, согласно последнему опросу «Левада-центр» о доверии (конец января 2020 года) наивысший рейтинг доверия после Путина (35%) в правительстве имеют Шойгу (19%) и Лавров (17%).

Причем, с сентября 2019 года рейтинг Путина упал, а Шойгу и Лаврова вырос. И полилась через прессу инфа о разного рода неустройствах в армии, а также о том, что Лавров владеет имуществом на сотни миллионов рублей.

Это, конечно, правда. И про Шойгу, и про Лаврова.

Но главная цель такого послания – держитесь на почтительном расстоянии от Главного.

Вон, смотрите, — видите группку чудаков – облитый «золотым дождем» премьер, матерящийся минкульт, судимый минспорт. Там ваше место, а не среди высоких рейтингов. Когда понадобитесь, Главный кликнет.

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