Трамп подверг критике присяжных по делу Стоуна

13.02.2020, 21:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг выступил с критикой в адрес жюри присяжных, которое вынесло обвинительный приговор его давнему другу Роджеру Стоуну.

Сославшись на материал Fox News, где некоторых присяжных обвинили в политической предвзятости, Трамп написал: «Это плохо выглядит для Министерства юстиции».

Во вторник Трамп выразил недовольство в адрес прокуроров, которые рекомендовали приговорить Стоуна к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет. Спустя несколько часов после твита президента Минюст неожиданно отозвал рекомендацию. Все четверо прокуроров, участвовавших в рассмотрении дела, отстранились, а один и вовсе покинул Минюст.

После этого Трамп поблагодарил генпрокурора Уильяма Барра за то, что тот «взял дело в свои руки».

В одном из твитов на этой неделе Трамп также выступил с критикой в адрес судьи Эми Берман Джексон, которая 20 февраля должна вынести приговор Стоуну.

В ноябре Стоуна признали виновным по семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний Конгрессу, а также в запугивании свидетеля. Дело было заведено в результате расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

Представители Минюста пока никак не прокомментировали последний твит Трампа.

Глава Юридического комитета Сената Линдси Грэм в своем «Твиттере» выразил надежду, что суд всерьез отнесется к сообщениям о возможной предвзятости присяжных, назвав ситуацию «несправедливой».

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани также призвал провести расследование в отношении председателя жюри присяжных. Получить ее комментарии пока не удалось.

Критики Трампа считают, что его комментарии подрывают независимость судебной системы. В Белом доме настаивают, что президент не обсуждал ситуацию напрямую с Минюстом.

«Будучи верховным главнокомандующим, он является главой правоохранительной системы и имеет право на собственное мнение», – заявила в четверг официальный представитель Белого дома Стефани Гришем в эфире Fox News.

Если республиканца в Конгрессе преимущественно оставили комментарии президента без внимания, то демократы требуют проведения расследований. Барр должен дать показания в одном из комитетов Палаты представителей в следующем месяце.

Глава сенатского Комитета по разведке Ричард Берр заявил, что срок приговора должен определять судья. Этот комитет вел отдельное расследование российского вмешательства в выборы. В среду, когда речь зашла о Стоуне и бывшем менеджере предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте, которому был вынесен приговор по другому делу, ставшему результатом расследования Мюллера, Берр сказал: «Я вел расследования в отношении этих людей, и они все плохие. И точка».

Трамп отказался ответить на вопрос журналиста о том, планирует ли он помиловать Стоуна.