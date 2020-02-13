Спорткар Porsche 914 может стать самым недорогим автомобилем бренда

13.02.2020, 21:52, Новости дня

Сегодня стало известно, что немецкий спорткар Porsche 914 может оказаться самым недорогим во всей линейке немецкого бренда.

В свою очередь, модель Porsche 914 выпускалась при совместном сотрудничестве со специалистами марки Volkswagen. Всего за период с 1969 по 1976 годы удалось выпустить около 119 тысяч экземпляров автомобиля. Под капотом модели установлен четырехцилиндроный двигатель, который в различных комплектациях выдает от 80 до 101 л.с. мощности.

В компании активно обсуждают вопрос возможности выпуска более бюджетной модели, которая бы смогла завоевать данный сегмент. Инсайдеры уверены, что специалисты немецкой компании ведут активную работу по выпуску возрожденной версии спорткара, который и окажется самым недорогим во всей линейке производимых машин Porsche.



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Спорткар Porsche 914 может стать самым недорогим автомобилем бренда

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