Nikola представила конкурента электрического пикапа Tesla

13.02.2020, 21:52, Новости дня

Американский стартап поделился подробностями о предстоящем новом электрическом пикап Nikola Motor.

Известно, что новая модель получит название Badger. В свою очередь, разработчики намерены презентовать данный автомобиль уже к осени 2020 года. Известно, что под капотом установят гибридную силовую установку, которая позволит проехать на электротяге порядка 483 км. Кроме того, при включенном водородном режиме этот параметр может улучшиться примерно до 966 километров.

Новинка пикапа Badger получит систему полного привода, тогда как мощность предусмотренной установки составляет 461 л.с. В компании анонсировали, что данная модель сможет разогнаться до сотни за 2,9 секунд, что составит конкуренцию для нового пикапа от американского гиганта Tesla.



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Nikola представила конкурента электрического пикапа Tesla

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