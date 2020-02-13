Москва отпраздновала 75-летие освобождения Будапешта салютом

13.02.2020, 21:51, Новости дня

В российской столице на Поклонной горе прогремели залпы и фейерверк в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.

Видео салюта в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков транслируется на странице «Вести» в соцсети Вконтакте.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что небо над Москвой украсили свыше 3 тыс. фейерверков 50 различных видов с куполами разрывов более 300 метров в диаметре, передает ТАСС.

Салют сопровождается 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Столица Венгрии была освобождена от германских захватчиков 13 февраля 1945 года в результате стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. В ознаменование освобождения Будапешта 13 февраля 1945 года в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

В честь 75-летия освобождения Будапешта Минобороны РФ опубликовало на своем сайте рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, посвященные этой операции Красной армии.

Напомним, 17 января в Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы.



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Москва отпраздновала 75-летие освобождения Будапешта салютом

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