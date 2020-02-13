Москва отпраздновала 75-летие освобождения Будапешта салютом

13.02.2020, 21:51, Новости дня
В российской столице на Поклонной горе прогремели залпы и фейерверк в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Видео салюта в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков транслируется на странице «Вести» в соцсети Вконтакте.
В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что небо над Москвой украсили свыше 3 тыс. фейерверков 50 различных видов с куполами разрывов более 300 метров в диаметре, передает ТАСС.
Салют сопровождается 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Столица Венгрии была освобождена от германских захватчиков 13 февраля 1945 года в результате стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. В ознаменование освобождения Будапешта 13 февраля 1945 года в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
В честь 75-летия освобождения Будапешта Минобороны РФ опубликовало на своем сайте рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, посвященные этой операции Красной армии.
Напомним, 17 января в Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы.
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