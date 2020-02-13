Фотошпионы запечатлели новый Ford Puma ST без камуфляжа

13.02.2020, 21:47, Разное

Фотошпионы сумели запечатлеть Ford Puma ST 2021 без камуфляжа. Водитель сделал остановку на АЗС в Швеции, для того чтобы пополнить бак прототипа нового автомобиля топливом для прохождения дорожных испытаний в холодную погоду.
Судя по фото, автоновинка схожа с моделью Ford Puma ST-Line, но имеет более глубокий передний чёрный сплиттер, увеличенные тормоза, двойные выхлопные трубы, немного больший спойлер на крыше, массивный охладитель наддувочного воздуха, спортивного вида сиденья Recaro, выполненный в таком же стиле руль. По словам фотошпионов, звук мотора Puma ST оказался более глубоким, что указывает на улучшенную выхлопную систему и 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель EcoBoost, имеющий, скорее всего, ту же мощность и крутящий момент, что и Fiesta ST, а именно 200 «лошадей» и 290 Нм, которые передаются на передние колеса через 6МКПП.

Предварительно, первой сотни автоновинка сможет достигать менее чем за 7 секунд после старта, в то время как данный параметр у более лёгкой модели Fiesta ST составляет 6,5 секунды. Ford Puma ST будет официально представлен в нынешнем году.



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Фотошпионы запечатлели новый Ford Puma ST без камуфляжа

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