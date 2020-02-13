Александр Ревва напомнил поклонникам о премьере своего нового альбома «Все о любви»

13.02.2020, 21:47, Разное

Александр Ревва напомнил фанатам, что завтра состоится премьера его нового альбома. «Всё о любви» услышат его поклонники в День влюбленных. «Завтра» написал артист на фотографии в Instagram.
Несколько дней подряд знаменитый Артур Пирожков, он же не менее известный Александр Ревва, обещал порадовать всех своим новым проектом. Музыкальный альбом станет самым романтичным подарком для тех, кто готов слушать «Все о любви». Настойчиво повторяя слово «завтра», Ревва интригует фанатов новыми песнями и видео. Первым накануне премьеры с опережением во времени поздравил Пирожкова известный композитор Игорь Крутой, подчеркнув, что считает исполнителя «настоящим молодцом». К нему присоединилась актриса Елена Валюшкина.

Поклонники от избытка чувств ответили многократным «Ура!», а один из них даже подчеркнул, что «весь мир ждёт этот альбом» О реакции мирового масштаба пока ничего не извество, но 8 тысяч отметок «мне нравится» за несколько минут тоже хороший результат.



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Александр Ревва напомнил поклонникам о премьере своего нового альбома «Все о любви»

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