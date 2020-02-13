Обвинённый в измене экс-супруг Началовой Дмитрий Ланской проиграл иск к изданию StarHit

13.02.2020, 21:47, Разное

Экс-супруг умершей в марте минувшего года певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской проиграл иск к изданию StarHit. Ранее исполнителя обвинили в изменах, вследствие чего он обратился с жалобой о защите чести и достоинства, но она была отклонена.
В прошлом году интернет-портал StarHit опубликовал статью, в которой подруга Началовой Олеся Сазыкина обвинила Ланского в супружеской измене. Экс-супруга певицы не устроил ряд фактов, обнародованных в материале, в частности, это касается информации о том, что он якобы приводил в жильё супруги других женщин и выражал неудовольствие из-за веса Началовой. Ланской подал иск к руководству StarHit, в котором указал на недостоверные данные, не соответствующие действительности. По данным новостного агентства «Москва», судебный орган не удовлетворил требования истца и отклонил жалобу.

В браке с Дмитрием Ланским Юлия Началова прожила всего около 3-х лет. После развода певица вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина, от которого родила дочь Веру. Однако даже ребёнок не смог помочь сохранить семью, и через пять лет пара рассталась.



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Обвинённый в измене экс-супруг Началовой Дмитрий Ланской проиграл иск к изданию StarHit

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