Общественного интереса к делу об убийстве Ноздровской сейчас нет, поэтому там может произойти что угодно

13.02.2020, 21:42, Новости дня

Да, сейчас никто намеренно не разгоняет новости по делу об убийстве Ирины Ноздровской, потому что другие политические реалии.

Это тогда хотели использовать смерть Ирины и поднять по всей Украине бунты. А сейчас в этом деле может происходить что угодно, но общественного интереса нет. Или, скорее, наоборот… Общественного интереса нет, поэтому в деле может произойти что угодно.

А самое интересное начинается именно сейчас.

Россошанский-сын, тот, которого осудили за смертельный наезд на младшую сестру Ирины Ноздровской, уже освобожден по амнистии.

А Россошанский-отец, которого обвинили в убийстве Ирины, изменил свои показания в суде и теперь говорит, что это не он убивал, его заставили сознаться.

Конечно, одно его признание или, наоборот, отрицание собственной причастности не может быть положено в обвинение, и так меняют показания в суде очень часто и по другим делам. Но Ирину Ноздровскую убивали очень жестоко, и за это должны нести ответственность все причастные. Я была тогда не раз на месте преступления и глубоко знаю ситуацию, могла задавать вопросы жене подозреваемого Россошанского. И у меня есть свое мнение и выводы. Я считаю, что причастных больше, чем один. Но у нас так часто случается, что может вообще не найтись виноватых.

Поэтому на всякий случай сообщаю, что следующее судебное заседание по этому делу состоится 25 февраля 2020 года в 13.30 в помещении Шевченковского районного суда Киева!

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Общественного интереса к делу об убийстве Ноздровской сейчас нет, поэтому там может произойти что угодно

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