Водонаева поделилась подробностями допроса в полиции

13.02.2020, 21:37, Новости дня

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что допрос в полиции был корректным и интеллигентным, к сотрудникам правоохранительных органов у нее нет претензий.

«Цивильно, интеллигентно, спокойно, корректно и деликатно. У меня нет претензий к полицейским – они получили жалобу и должны провести проверку», – сказала Водонаева, информирует РИА «Новости»

Телеведущая добавила, что теперь будет внимательнее подбирать слова, высказываясь на какую-либо тему.

Она рассказала, что полицейский показывал ей распечатки ее поста, «где она со своим котиком», и просил пояснить свои высказывания. Допрос ведущей продлился полтора часа.

По словам адвоката Водонаевой Екатерины Гордон, результаты проверки будут зависеть от лингвистической экспертизы. «Насколько мы знаем, текст на нее отправлен. Мы также проведем свою экспертизу. Есть перспектива 282 статьи и штрафа. Если мы почувствуем, что на нее оказывают давление и попытки натянуть на статью, мы будем просить общественность нас поддержать», – отметила представительница защиты.

Гордон уверена, что в посте Водонаевой нет состава ни уголовного преступления, ни административного правонарушения.

Так как претензии заявителя связаны с темой абортов, телеведущая еще раз прокомментировала свое отношение к этой теме. Она призвала женщин ответственно подходить к решению завести детей.

Гордон добавила, что Водонаевой поступают различные предложения об участии в общественных движениях, ей также предлагают подумать о политической карьере. «Мы с вами наблюдаем зарождение общественного деятеля, который продолжит высказывать свое мнение», – сказала адвокат. Сама телеведущая заявила, что пока это обсуждать рано.

Напомним, Водонаева написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого Водонаеву пригласили на беседу в полицию. Как оказалось, заявление в правоохранительные органы написал слесарь из Йошкар-Олы.