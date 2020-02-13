Количество смертей от коронавируса за сутки увеличилось на четверть

13.02.2020, 21:34, Разное

…число зараженных — более чем на 14 тысяч.

Число погибших от нового вида коронавируса увеличилось 1310 человек, количество заболевших составило почти 60 тысяч человек. Об этом сообщили власти провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии, передает Reuters.

Отмечается, что за сутки зарегистрировано 242 смертей и 14 840 новых случаев заболевания. Рост числа заболевших объясняется новыми клиническими методами диагностики заболевания, которые начали применять китайские врачи.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что разработка вакцин против коронавируса уже началась, однако первые тестирования на людях начнутся только через четыре-пять месяцев.

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Ранее ВОЗ присвоила официальное название новому типу коронавируса из Китая — COVID-19 (Corona Virus Disease). Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань, источником вируса могли быть дикие животные, которые незаконно продавались на городском рынке морепродуктов. В России было зафиксировано два случая заболевания, оба пациента уже выписались из больницы.