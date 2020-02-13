Питерский СКА одержал в Нижнем Новгороде седьмую победу подряд

13.02.2020, 21:31, Новости дня

В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" принимало питерский СКА в рамках очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Матч получился очень упорный и до последнего сохранялась интрига. Тем не менее, гости выиграли со счетом 3:2.

Армейцы начали игру очень здорово и к 11-й минуте вели 2:0 после точных бросков Коскиранты и Кемппаинена. Но автозаводцы в первом периоде сократили разрыв (Ураков), а во втором сравняли счет (Жафяров). Третий отрезок игры прошел в равной борьбе и дело шло к овертайму, но на 57-й минуте победный гол забил игрок СКА Лехтеря.

Армейцы выиграли седьмой матч кряду и десятый за последние 11 встреч. Они идут на втором месте в "регулярке". "Торпедо" пока занимает 8-е место в Западной конференции, последнее из тех, что дают право сыграть в плей-офф. Но волжанам еще придется за него побороться.