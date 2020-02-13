Жанна Эппле рассказала об изменах мужу с Валерием Гаркалиным во время своей беременности

13.02.2020, 21:31, Разное

Актриса кино и театра, телеведущая и заслуженная артистка РФ Жанна Эппле стала гостьей телепередачи «Судьба человека», в рамках которой пояснила о своих отношениях с бывшим мужем, танцовщиком Алексеем Бакаем. Как оказалось, звезда, будучи беременной, изменяла официальному супругу с актёром Валерием Гаркалиным.

По словам Жанны Эппле, она влюбилась в коллегу во время работы над фильмом «Белые одежды», и он ответил ей взаимностью. Несмотря на то, что пара не могла жить друг без друга, им пришлось расстаться: Валерий Гаркалин на тот момент также не был свободен, а актриса – ещё и беременна, но не от официального мужа, а от кинооператора Ильи Фрэза.

Жанна Эппле отметила, что и она, и Валерий Гаркалин с течением времени смогли заглушить в себе страсть друг ко другу, но для этого они намеренно избегали общения.