Жанна Эппле рассказала об изменах мужу с Валерием Гаркалиным во время своей беременности

13.02.2020, 21:31, Разное

Актриса кино и театра, телеведущая и заслуженная артистка РФ Жанна Эппле стала гостьей телепередачи «Судьба человека», в рамках которой пояснила о своих отношениях с бывшим мужем, танцовщиком Алексеем Бакаем. Как оказалось, звезда, будучи беременной, изменяла официальному супругу с актёром Валерием Гаркалиным.
По словам Жанны Эппле, она влюбилась в коллегу во время работы над фильмом «Белые одежды», и он ответил ей взаимностью. Несмотря на то, что пара не могла жить друг без друга, им пришлось расстаться: Валерий Гаркалин на тот момент также не был свободен, а актриса – ещё и беременна, но не от официального мужа, а от кинооператора Ильи Фрэза.

Жанна Эппле отметила, что и она, и Валерий Гаркалин с течением времени смогли заглушить в себе страсть друг ко другу, но для этого они намеренно избегали общения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Жанна Эппле рассказала об изменах мужу с Валерием Гаркалиным во время своей беременности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Рената Литвинова после аварии прибегла к услугам пластического хирурга

03.12 / В Якутии ученые нашли останки северных травоядных динозавров

19.12 / В аэропортах Москвы задержали полсотни граждан Израиля

10.02 / Число жертв коронавируса превысило показатели страшных эпидемий

27.12 / Стало известно о ребенке Билана и о его свадьбе с иностранкой

16.12 / Сахаров был

05.12 / Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе в Зеленограде

12.12 / Татьяна Брухунова назвала СМИ «стервятниками» за вторжение в личную жизнь

27.12 / Эксперты «Авито» выяснили, что мужчины больше женщин хотят влюбиться в новом году

16.01 / Концерн Kia готов вложить в создание электромобилей и автопилота $25 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика