Выбросили в снег и уехали: свердловские врачи грубо обошлись с пациентом

13.02.2020, 21:31, Разное

В городе Каменск-Уральский Свердловской области врачи скорой помощи выбросили пациента из машины. Видеозапись, на которой мужчина с защемлением нервных окончаний ползет по снегу, появилась в Сети.

Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, пациента привезли на скорой сначала в одну больницу, затем в другую, после чего выбросили на улице и уехали. Мужчина позвонил родным и попросил ему вызвать такси. Приехавший водитель помог ему забраться в машину и довез до дома.

Министерство здравоохранения Свердловской области проводит проверку по факту случившегося. Эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных возле одного из местных медучреждений, сообщает телеканал «360».



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Выбросили в снег и уехали: свердловские врачи грубо обошлись с пациентом

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