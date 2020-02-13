В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

13.02.2020, 21:31, Новости дня

Следственный комитет проверяет информацию о двух подростках, попросивших забрать их из семьи из-за систематических побоев.

В СМИ появилась информация о том, что 15-летняя девочка и ее 14-летний брат пришли в детскую поликлинику. Дети рассказали, что их избирают родители, и опросили забрать их из семьи. У обоих были на теле ушибы, а у девочки еще сотрясение мозга.

Как заявил ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Подростки были госпитализированы.