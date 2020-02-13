В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

13.02.2020, 21:31, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Следственный комитет проверяет информацию о двух подростках, попросивших забрать их из семьи из-за систематических побоев.

В СМИ появилась информация о том, что 15-летняя девочка и ее 14-летний брат пришли в детскую поликлинику. Дети рассказали, что их избирают родители, и опросили забрать их из семьи. У обоих были на теле ушибы, а у девочки еще сотрясение мозга.

Как заявил ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Подростки были госпитализированы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Stratfor предрёк России новые демографические ямы

03.12 / В США оценили значение «Силы Сибири» для российско-китайских отношений

05.12 / «Это легко»: Путин вытянул новогоднее желание мальчика из детского дома

16.12 / СК изъял документы в казначействе Дагестана

18.12 / Не транслировать! Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

24.12 / Судья КСУ Николай Мельник подал в отставку – СМИ

06.02 / Американский производитель вертолетов показал мультфильм про уничтожение С-400

29.01 / Торг здесь неуместен. Почему арабы могут ответить на сделку по Палестине новой интифадой

07.02 / Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации будет обсуждаться еще два месяца

17.01 / Малюська в знак поддержки Гончарука залез под стол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика