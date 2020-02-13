Названы самые высокооплачиваемые звёзды Голливуда в 2019 году по версии журнала Forbes

13.02.2020, 21:31, Разное

Ежегодно журнал Forbes составляет собственный ТОП-10, в который включаются самые высокооплачиваемые звёзды Голливуда. По результатам 2019 года лидером среди актрис стала Скарлетт Йоханссон, заработавшая около 56 млн долларов, а у актёров-мужчин первое место занял Дуэйн Джонсон, чей доход за минувший год варьируется в районе 89,4 млн.
В первую тройку самых «дорогих» голливудских актрис также включили Софию Вергар и Риз Уизерстпун, заработавших за 2019 год 44 и 35 млн долларов соответственно. Кроме них в составленный печатным изданием Forbes список вошли: Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Террон и Эллен Помпео. Их доходы «колеблются» в пределах 22-34 миллионов долларов.

В ТОПе наиболее высокооплачиваемых голливудских актёров кроме Джонсона оказались Крис Хемсворт и Роберт Дауни-младший с доходом в 76,4 и 66 млн соответственно. Далее в списке: Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит. Этим знаменитостям удалось заработать от 35 до 65 миллионов долларов.



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Названы самые высокооплачиваемые звёзды Голливуда в 2019 году по версии журнала Forbes

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