В России BBC, «Радио Свобода» и «Медузу» проверяют на пропаганду наркотиков

13.02.2020, 21:31, Новости дня

Министерство внутренних дел России проверяет материалы BBC, «Радио Свобода» и «Медузы» на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконных оборот запрещенных веществ. Об этом сообщил начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов, пишет 13 февраля «Интерфакс».

В агентстве отметили, что ранее глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал эти три СМИ среди иностранных организаций, которые «проводят деятельность по легализации наркопотребления» в России.

«Около 10 НПО (неправительственные организации. – «ГОРДОН»), признанных нежелательными в РФ, из-за границы проводят деятельность по легализации наркопотребления», – сказал Пискарев.

Он назвал в числе этих организаций Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд «Открытое общество» (все – США), «Открытая Россия» (Англия), «Человек в беде» (Чехия).

В этом перечне также три крупнейших медиахолдинга – «Медуза» (Латвия), BBC (Великобритания), «Радио Свобода» (США), отметил Пискарев. Он счел недопустимой деятельность данных организаций, так как, по его словам, они склоняют к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков, публикуют материалы о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропагандируют лечение наркозависимости метадоном.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В России BBC, «Радио Свобода» и «Медузу» проверяют на пропаганду наркотиков

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