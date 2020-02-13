«Они не обидятся, что мы у них пожрали?» В Одессе полицейские во время обыска фирмы, где трудятся незрячие, украли вещи и еду

13.02.2020, 21:31, Новости дня

В Одессе полицейские присвоили вещи коммерческой структуры, в которой проводили обыск. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Инцидент запечатлела камера наблюдения. Сотрудники полиции раскладывали по карманам канцелярские принадлежности, ели чужие продукты, при этом нецензурно выражались.

Назначено служебное расследование, полицейские отстранены от исполнения обязанностей.

Как рассказали проекту «Ґрати» в пресс-службе Госбюро расследований, полицейским инкриминируют кражу, совершенную группой лиц (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Обыск проходил 30 января в помещении компании «ДЕС-ГРУПП», которое специализируется на изготовлении охранных пломб.

После того, как полицейские заметили камеру, они поломали ее. Однако записанное видео опубликовала в соцсетях одна из сотрудниц фирмы. Позже она удалила видео, но его успели заметить и сохранить журналисты.

Издание «Монитор» опубликовало в YouTube фрагмент «обыска».

ВИДЕОВидео: Интернет-издание Монитор / YouTube

«О, мне скотч нужен», – говорит женщина-следователь.

«А они на нас не обидятся, что мы у них пожрали?» – спрашивает ее коллега. «Я тебя умоляю… Тебе будет сильно икаться?» – отвечает женщина. – Мне тоже пох…й».

«Монитор» отмечает, что на предприятии «ДЕС-ГРУПП» работают незрячие.

«После обыска в «ДЕС-ГРУПП» двумя грузовиками было вывезено оборудование для производства и продукция общей стоимостью более чем 1,5 млн грн. В итоге после того, как все имущество было вывезено, 6 февраля 2020 года суд отказал в его аресте и обязал следователя Викторию Соколюк вернуть оборудование собственнику», – отмечает издание.

Санкцию на обыск полицейские получили в суде по заявлению конкурентов, фирмы «Охранные пломбы GST», которая обвиняла «ДЕС-ГРУПП» в нарушении патента, сказано в публикации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Они не обидятся, что мы у них пожрали?» В Одессе полицейские во время обыска фирмы, где трудятся незрячие, украли вещи и еду

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