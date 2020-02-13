Владимир Путин заявил о необходимости добиться устойчивого экономического роста

13.02.2020, 21:30, Разное

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости добиться устойчивого и качественного экономического роста. Только так, уверен он, возможно создать благоприятные условия для жизни всех россиян.
В ходе экономического блока, на котором президент собрал правительство России, обсуждались вопросы по темпам роста экономики. Именно во время своего выступления Путин отметил, что нужно стремиться не к активному росту экономики, а добиться устойчивых и качественных показателей, которые не будут зависеть от внешних факторов. Это поможет избежать серьёзных просчётов в случае непредвиденных ситуаций и снизить возможные риски, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».

Также Владимир Путин не оставил без внимания ситуацию с социальным уровнем граждан. Он уверен, что сейчас имеется хороший фундамент для начала активного роста всех социальных программ для улучшения качества жизни.



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Владимир Путин заявил о необходимости добиться устойчивого экономического роста

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