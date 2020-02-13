Фильм «Лёд 2» заработал 60 миллионов еще до выхода в прокат

13.02.2020, 21:30, Новости дня

Фильм "Лёд 2", созданный при участии телеканала "Россия 1", смог заработать более 60 миллионов рублей еще до выхода в прокат.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы, романтическая сказка Жоры Крыжовникова расположилась на четвертом месте по предпродажам, оставив позади "Короля льва", "Пятьдесят оттенков серого", "Звездные войны: Скайуокер. Восход". На 21:30 по московскому времени желающие увидеть "Лёд 2" на больших экранах купили билетов на 63,5 миллиона рублей.

Исполнитель главной роли Александр Петров рассказал, что данный фильм — это история для всей семьи, в которой как и взрослые, так и дети найдут ответы на свои вопросы.

"Лёд 2" — продолжение первой части истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Зрители увидят экранную дочь героев, которую сыграла девятилетняя Виталия Корниенко.

Лента Жоры Крыжовникова выходит в широкий прокат в День всех влюбленных — 14 февраля. В фильме сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и Виталия Корниенко. Зрителей ожидает настоящая сказка, которая с первой сцены увлечет в головокружительный вихрь событий.