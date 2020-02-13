Мнение: Проверка для левака, или Чье меньшинство старше

13.02.2020, 21:30, Разное

И вот, кстати, на какие еще мысли наводит рядовое, в общем, видео с женской истерикой в московском такси, которое на волне хайпа обсуждает весь Рунет. «В этом маленьком видео, как в капле воды…» Звучит пафосно, но мы в самом деле можем разглядеть в нем причины кризиса, в котором оказалось все левацкое движение в мире, заточенное на «безусловное соблюдение прав меньшинств».

Беда в том, что меньшинств, «подлежащих защите», оказалось внезапно слишком много. И в итоге потерялось главное, что необходимо для любых политических фанатов с разумом аквариумных рыбок — однозначность. Вот возьмем то же видео. В нем бьется в приступе неконтролируемой ярости пассажирка, считающая, что нарушены ее права. Она — ЖЕНЩИНА, а это автоматически означает, что за нее должны встать горой набравшие в последнее время большую силу бесчисленные феминистки и феминисты, которые уже приучили нас считать, что женщины в современном «мужском» мире — бесправное угнетаемое меньшинство (арифметически оно, правда, в большинстве, но такие мелочи не должны никого смущать, тем более что арифметика — наука того самого бесчеловечного «мужского мира»).

НО! А с кем же воюет женщина на видео? Кому она кричит «вези меня, мразь»? Она кричит это «узбеку». Водитель, может, и не узбек (сам он это отрицает), но в любом случае он относится к какому-то этническому меньшинству, скорее всего, приехавшему из Средней Азии. То есть он — мигрант и этническое меньшинство! Должен сработать рефлекс — вступиться за мигранта! Защитить его от посягательств угнетающего этнического большинства!

Тем более, что дальше мы слышим от взбешенной пассажирки совсем уж неполиткорректное — «Я русская, а ты узбек! Вези меня, мразь! Ты русских ненавидишь!» — то есть типичный великорусский шовинизм и разжигание межнациональной розни. И возникает коллизия: с одной стороны — перед нами конфликт представительницы угнетаемого гендерного меньшинства с распоясавшимся самцом-водителем (все ясно — самца надо давить); а с другой — там же мы видим агрессию представителя этнического большинства против бесправного угнетаемого мигранта, которому не дают заработать его трудовую копейку!

На чью сторону стать? ЧЬЕ МЕНЬШИНСТВО СТАРШЕ?! Вот задачка, способная сломать мозги любому современному «прогрессивному леваку».

Забавно, что примерно такой же «конфликт устремлений» мы можем сегодня наблюдать — в гигантских масштабах — в политической жизни США, где, как известно, по итогам первых праймериз в ДемПартии состоялась минисенсация — в лидеры борьбы за номинацию вырвался Пит Бутиджич — открытый гей.

Казалось бы, в «партии защиты меньшинств», коей давно уже по факту позиционирует себя Демпартия, Бутиджич в качестве гея должен иметь очевидные преференции. НО — и тут образовалась коллизия: опросы со всей очевидностью показывают, что у Бутиджича неизбежны проблемы при попытке заручиться голосами… черных избирателей! Причем — именно потому, что он гей! Полстеры со смущением признают, что американские негры в своей массе значительно гомофобнее, чем белые — что, как считается, объясняется их гораздо большей остаточной религиозностью.

И опять: с одной стороны, негры — угнетаемое меньшинство, и поэтому их мнение для истинных демократов должно быть законом; но, с другой стороны, в отношении гея Бутиджича они выступают именно как то самое презренное гомофобное большинство! И что ж — ату их? НЕГРОВ?? Афро, извините, американцев?!

Немыслимо. Но что же делать?

Все эти коллизии не могут не радовать разумного человека, который по определению ненавидит идеологии. Ведь «массы» тянутся своими толпами в массовые идеологии не из сочувствия и любви к людям, а потому, что идеологии, как им кажется, позволяют НЕ ДУМАТЬ. Не думать, а просто бездумно повторять за другими и заниматься любимым делом любой толпы, то есть — ТРАВЛЕЙ.

А вот нет, уважаемые товарищи дураки. Думать придется. А там, где логика пасует — там придется и вовсе прислушиваться к СЕРДЦУ. Кого более жалко — тот и прав.

Это ведь только жлобам никого не жалко, кроме себя.