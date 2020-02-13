Башмет пошутил о масках в связи с выступлением китайского вокалиста

13.02.2020, 21:26, Новости дня

Гостям не потребуются медицинские маски для защиты от коронавируса при выступлении певца из Китая на концерте открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, сообщил зрителям перед концертом маэстро Юрий Башмет.

«Он (вокалист, – прим. ВЗГЛЯД) из Швеции прилетел, без маски. Он живет в Швеции, поэтому маски не приносите с собой. И мы будем без масок, и он без маски», – пошутил Башмет, информирует РИА «Новости».

Маэстро подчеркнул, что это мировая премьера – сюита для китайского голоса со струнным оркестром. Две части произведения написаны китайским автором, а две – композитором из РФ Кузьмой Бодровым.

«Мы уже вчера репетировали… Он мужчина, контртенор… Он поет все четыре части, и русскую, и китайскую. Абсолютно по-китайски. Есть такое слово, в общем, это прикольно, это надо увидеть и услышать», – отметил маэстро.

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стартовал в Сочи в среду спектаклем «Не покидай свою планету» и продлится до 23 февраля. В четверг в Зимнем театре состоится гала-концерт открытия, на котором выступит вокалист из Китая Ксиангпинг Ксиао.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, нужно ли носить маку для защиты от коронавируса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Башмет пошутил о масках в связи с выступлением китайского вокалиста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Банк РФ отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

19.12 / Здание больницы, где врачи заявили о принуждении к увольнению, получил хоспис Нюты Федермессер

24.01 / Бакай и Медведчук в 2009 году помогали Таруте продать корпорацию ИСД россиянам – СМИ

05.02 / Советник Трампа: Мы будем противостоять Москве в регионах, где Кремль ведет авантюрную политику

06.02 / Зеленский: 9 млн украинцев смогут пользоваться водительскими правами и техпаспортом в смартфоне

10.01 / СБУ назвала две версии крушения украинского самолета в Иране

28.12 / Рейтинг доверия к президенту обрушился на Украине

01.02 / В Приморье открылись пункты пропуска для возвращающихся из Китая туристов

28.01 / В иранский парламент поступила инициатива о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

18.01 / Заключенные содержались в Киевском СИЗО без отопления и кроватей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика