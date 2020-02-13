Башмет пошутил о масках в связи с выступлением китайского вокалиста

13.02.2020, 21:26, Новости дня

Гостям не потребуются медицинские маски для защиты от коронавируса при выступлении певца из Китая на концерте открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, сообщил зрителям перед концертом маэстро Юрий Башмет.

«Он (вокалист, – прим. ВЗГЛЯД) из Швеции прилетел, без маски. Он живет в Швеции, поэтому маски не приносите с собой. И мы будем без масок, и он без маски», – пошутил Башмет, информирует РИА «Новости».

Маэстро подчеркнул, что это мировая премьера – сюита для китайского голоса со струнным оркестром. Две части произведения написаны китайским автором, а две – композитором из РФ Кузьмой Бодровым.

«Мы уже вчера репетировали… Он мужчина, контртенор… Он поет все четыре части, и русскую, и китайскую. Абсолютно по-китайски. Есть такое слово, в общем, это прикольно, это надо увидеть и услышать», – отметил маэстро.

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стартовал в Сочи в среду спектаклем «Не покидай свою планету» и продлится до 23 февраля. В четверг в Зимнем театре состоится гала-концерт открытия, на котором выступит вокалист из Китая Ксиангпинг Ксиао.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, нужно ли носить маку для защиты от коронавируса.