Серб из президиума Боснии и Герцеговины пообещал «развалить» интеграцию страны в НАТО

13.02.2020, 21:26, Новости дня

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что «развалит» все, что связано с интеграцией страны в НАТО.

Президиум в ноябре 2019 года принял программу реформ БиГ, которая, как считает сербская оппозиция, «запускает план действий по членству в НАТО», хотя парламент Республики Сербской подписал резолюцию о военном нейтралитете, передает РИА «Новости».

«Развалю все, что попадет в мои руки в связи с этим. В БиГ у нас разные позиции по этому вопросу, и это еще одна из причин, почему мы не должны быть вместе. Мы не хотим в НАТО из-за своего опыта в прошлом, у других (хорватов и бошняков) иной опыт и желания в связи с альянсом», – сообщил член президиума БиГ.

Он добавил, что пока он находится в президиуме страны, ни одно решение, которое поможет интеграции БиГ в НАТО, «не пройдет».

В то же время Додик поддержал стремление страны к членству в ЕС, хотя, по его словам, «больше нет никакого энтузиазма» после выхода Великобритании из союза.

В 2017 году он уже говорил, что республика Сербская настаивает на военно-нейтральном статусе и возражает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО.



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Серб из президиума Боснии и Герцеговины пообещал «развалить» интеграцию страны в НАТО

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