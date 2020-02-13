Мнение: О новой боли среднего класса

13.02.2020, 21:25, Разное

Разного рода пролетарии могут радоваться. Или злорадствовать. Тем, кто за станком не стоял и кайлом не махал, сейчас особенно тяжело. А ещё – бо-о-ольно и стра-а-ашно. Причём совсем не потому, что к ним могут нагрянуть суровые дяди в погонах с постановлением о производстве обыска и т.п. Нет, не резонансные дела «Сети» или «Нового величия» нагоняют грусть и страх на представителей российского среднего класса, большинство из которых исповедует здоровый конформизм.

Всё проще и страшнее одновременно.

Среди представителей российского среднего класса заметно вырос уровень безработицы — если в конце 2018 года он составлял 10,9%, то в IV квартале 2019 года — уже 11,9%. Такой вывод следует из опросного исследования Сбербанка «Индекс Иванова», где вымышленный Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса. Реальная безработица для этой когорты россиян определяется как доля безработных среди респондентов Сбербанка. Ну и цифры её вы уже видели.

При этом как раз вероятная потеря работы сейчас выступает одним из основных экономических факторов тревоги у респондентов «Индекса Иванова», его назвали 55% опрошенных (против 51% годом ранее). Лидирует коррупция (62%), а на третьем месте в рейтинге экономических тревог — #инфляция (48%). Полицейский произвол, о котором много шумят в соцсетях, не вошёл даже в десятку.

Как считают специалисты, #безработица среди среднего класса может расти за счет двух фундаментальных трендов. Первый, долгосрочный, это сокращение числа рабочих мест, которое происходит в промышленности, здравоохранении и образовании. Кроме того, снижается число малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. А второй тренд, более-менее новый, это начавшийся поэтапный переход на увеличенный пенсионный возраст. В итоге количество работников на рынке стало больше, а вот спрос на них – ниже. Особенно среди белых воротничков. Отсюда – боль и страх среднего класса.

И помощи ему ждать неоткуда. Государству не до середняков, оно занято попытками сократить хотя бы #бедность, не ущемив интересы нынешней околовластной элиты. Частный #бизнес опасается наращивать свою деятельность в России без внятных перспектив, а с этим всё непросто в условиях стагнирующей экономики и усиливающейся бюрократии. Иностранный капитал тоже не спешит в РФ на фоне американских санкций и уголовных дел типа «Baring Vostok». Тупик…

А есть ли из него вообще выход? Или средний класс в России так и будут доить и резать?