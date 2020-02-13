Участника протестного митинга в Магасе осудили на один год и девять месяцев колонии-поселения

13.02.2020, 21:24, Новости дня

Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил участника митинга в Магасе Гелани Хамхоева к году и девяти месяцам колонии-поселения. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал».

Хамхоева признали виновным в применении насилия в отношении росгвардейца, но исключили из его действий политические мотивы.

Следствие настаивало, что Хамхоев совершил преступление «под влиянием политической вражды» к бывшему главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову. Подсудимый, по словам гособвинителя, «находился под влиянием авторитета организаторов митинга», когда бросал в сторону бойцов Нацгвардии фрагмент металлической ограды.

В связи с этим обвинение требовало приговорить Хамхоева к году и пяти месяцам колонии общего режима. Но суд счел требование адвоката исключить формулировку о политической мотивации действий Хамхоева вполне обоснованным и не стал ее учитывать при вынесении приговора.

Сам активист частично признал свою вину и добавил, что, бросая кусок ограды, ни в кого намеренно попасть не пытался.

Хамхоев находился под стражей с 3 апреля 2019 года. На свободу активист выйдет уже в феврале, так как один день в СИЗО засчитывается за два дня в колонии.

Ранее сообщалось, что этот же суд выносил решения в отношении других участников митинга в Магасе. Большинство из них признали свою вину и потребовали рассмотреть их дела в особом порядке.

Протесты в Ингушетии проходили в марте 2019 года. Люди выходили на митинги из-за договора о новой границе с Чечней, согласно которому Ингушетия лишилась части территорий.

Митинги в Магасе переросли в массовое столкновение с силовиками, которые попытались разогнать активистов. После этого против десятков человек были возбуждены уголовные дела.



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Участника протестного митинга в Магасе осудили на один год и девять месяцев колонии-поселения

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