Межведомственная комиссия не видит вины аэропорта Усинска в ЧП с «Боингом» UTair

13.02.2020, 21:21, Разное

Как пишет пресса со ссылкой на источники в межведомственной комиссии, организованной после нашумевшей аварийной посадки авиалайнера «Боинг 737» в аэропорту Усинска, в этом инциденте очевидной является вина пилотов, а не служб воздушной гавани. Дело в том, что самое первое касание шасси самолета поверхности земли произошло более чем за три десятка метров до торца ВПП и примерно за две сотни метров до самой зоны посадки, передает actualnews.org

«После того, как был установлен факт первичного касания шасси земной поверхности в 32 метра от торца взлетно-посадочной полосы, можно прийти к выводу о том, что самолет, соприкоснувшись с землей впервые, фактически отскочил, поэтому повторный удар пришелся уже непосредственно на ИВПП. На снимках, сделанных с воздуха сразу после этого происшествия сотрудниками Росавиации, точка ударного касания самолета о полосу сразу после отскока отчетливо различается. К слову, там же отчетливо видны исправно функционирующие огни порога ВПП вместе с огнями зоны приземления и посадочными сигналами. Исходя из указанных фактов, предварительные выводы участников расследования заключаются в том, что основная причина аварийного приземления пассажирского борта авиакомпании UTair в Усинске заключается в ошибке пилотов», — отмечает источник.

При этом, как отмечают в комиссии, ее члены обеспокоены последовавшими сразу после этого инцидента событиями. Уже на следующий день после аварийной посадки пассажирского самолета, расследование причин происшествия было передано в ведение МАК.

«Следует понимать специфику подобной работы. Одно дело – работать с фактами и чертежами, другое – систематизировать их. Если участники расследования официально называют виновными пилотов и, как следствие, саму компанию – это грозит перевозчику крупными имиджевыми и финансовыми потерями. Поэтому существует мнение, что представители авиакомпании будут предпринимать попытки избежать ответственности, в том числе посредством взаимодействия с МАК. К слову, спешное заявление представителей Международного авиационного комитета в Усинске, а также поспешное исключение из работы представителей межведомственной комиссии, которые изначально занимались аварией, является дополнительным подтверждением этих догадок. К сожалению, подобные случаи, в том числе с участием той же компании UTair – не редки», — отмечается в сообщении.

Это заявление, к слову, подтверждается и выводами, к которым пришли специалисты федеральных надзорных ведомств. Авиакомпания неоднократно попадалась на нарушениях, в том числе и при сокрытии авиаинцидентов. Кроме того, нагрузка на ее пилотов, ошибки которых UTair пытается скрыть и замолчать, нередко превышают предельно допустимые.

На данный момент сама компания находится на грани банкротства, поскольку задолжала кредиторам («Сбербанку» и банку «Траст») порядка 70 миллиардов рублей. Эти финучреждения немногим ранее уже обратились в арбитраж с иском о признании компании банкротом. Иск был отозвал лишь после вмешательства в этот спор правительства, поскольку банкротство UTair может убить четвертого по величине российского авиаперевозчика.