Двое детей в Москве пожаловались на побои от родителей

13.02.2020, 21:19, Новости дня

В Москве полицейские начали проверку информации об избиении двух несовершеннолетних детей родителями, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, в полицию заявили из детской поликлиники. К врачам обратилась девочка и рассказала, что ее и брата избили родители, передает «Интерфакс».

Дети были госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с мужчиной, который заставляет приседать плачущего ребенка. Также он замахивается на мальчика и бьет его по лицу.

Столичные следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, на допросе он подтвердил применение насилия к малолетним.



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Двое детей в Москве пожаловались на побои от родителей

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